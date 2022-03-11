الامارات | 19 دولة و6 أندية في «ملتقى الشارقة الدولي لقوى المعاقين»

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 دولة و6 أندية في «ملتقى الشارقة الدولي لقوى المعاقين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت 19 دولة وستة أندية محلية مشاركتها رسمياً في النسخة العاشرة من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، الذي يقام من 14 إلى 17 الجاري بنادي الثقة للمعاقين. والأندية المشاركة هي: أبوظبي لأصحاب الهمم، العين لأصحاب الهمم، خورفكان للمعاقين، عجمان للمعاقين، دبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين. وتشمل الفعاليات منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، و5000م، بجانب منافسات الميدان، وتشمل: فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، والإعاقة الذهنية، البتر.

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