الامارات | نخلة جميرا تبهر عائلة أوليفيرا

شكرا لقرائتكم خبر عن نخلة جميرا تبهر عائلة أوليفيرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدت عائلة لاعب الوصل، البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا، إعجابها الشديد بنخلة جميرا، إذ نشرت ناتاليا، زوجة أوليفيرا، على حسابها الشخصي في منصة تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام) صورة لها مع ابنتها أمام نخلة جميرا، مبدية انبهارها بجمال المكان.

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