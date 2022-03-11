برشلونة يفشل في تحقيق الفوز على ملعبه أمام غلطة سراي التركي

فشل برشلونة في الفوز على ملعبه واكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه غلطة سراي في ذهاب الدور ثمن النهائي بالدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.



ولم ينجح برشلونة في ترجمة سيطرته على أغلب مجريات المباراة إلى فوز يقربه من ربع النهائي خاصة وأن لقاء العودة سيكون صعباً نظراً للدعم المعنوي الهام الذي توفره جماهير غلطة سراي للفريق.



يذكر أن برشلونة قد تعادل 1-1 في ذهاب دور خروج المغلوب أمام نابولي في كامب نو ثم تمكن في مواجهة الإياب من دك شباك الفريق الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وعلى ملعب كامب نو، سدد برشلونة 14 كرة على المرمى مقابل 3 كرات فقط لضيفه التركي، الذي يدين بالفضل لحارسه الإسباني إنياكي بينيا (23 عاما).



وأتيحت عدة فرص خطيرة لغلطة سراي عبر الجناح كرم أكتركوجلو الذي أزعج برشلونة بسرعته ومهاراته.



الحدادي يقود إشبيلية للفوز



وفي مباراة أخرى، فاز إشبيلية الإسباني على ضيفه وست هام يونايتد الإنكليزي 1-صفر، وعلى أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان، سجل الدولي المغربي منير الحدادي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60.



ويعتبر إشبيلية اختصاصيا في هذه المسابقة التي توّج بطلا لها ست مرات وستكون له الأفضلية في بلوغ ربع النهائي عندما يحل ضيفا على وست هام على الملعب الأولمبي في لندن في 17 الحالي.



ويخوض إشبيلية هذه المسابقة بدافع إضافي لأن ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان" يستضيف نهائي المسابقة في 18 أيار/مايو.



إلى ذبك، حقق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي فوزاً كبيراً على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-صفر، وسجل كل من جميس تافيرنير (11 من ركلة جزاء) والكولومبي ألفريدو موريلوس (15) والنيجيري ليون بالوغن (51) أهدف الفريق الإسكتلندي.



وفي مباراة أخرى، تمكن سبورتينغ براغا البرتغالي من الانتصار على موناكو الفرنسي بهدفين دون رد، وسجل الإسباني أبيل رويز أورتيغا (3) وفيتور أوليفيرا (89) هدفي المواجهة.



وفي مباراة مثيرة، فاز أتالانتا الإيطالي على باير ليفركوزن الألماني 3-2، وسجل كل من الأوكراني روسلان مالينوفسكي (23) والكولومبي لويس مورييل (25 و49) أهداف الفريق الإيطالي فيما دوّن التشيلي تشارلز أرانغويز (11) والفرنسي موسى ديابي (63) هدفي ليفركوزن.





(وكالات)