كارتيرون: أتوقع نجاح الزمالك مع فيريرا.. والاتفاق يرغب في ضم لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك سابقا والاتفاق السعودي حاليا، عن رغبته في ضم بدر بانون مدافع الأهلي إلى فريقه الحالي، مشيرا إلى أنه كان يرتبط بعلاقة جيدة مع مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

وقال كارتيرون في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية: "تجربتي مع الزمالك كانت جيدة جدا، حققنا إنجازا رائعا بالحصول على لقب الدوري المصري، وأشعر بالحزن لعدم استكمال بطولة كأس مصر الموسم الماضي بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي، وعدم خوض بطولة السوبر المحلي، لأنها كانت فرصة لإضافة المزيد من البطولات".

وأضاف: "مصر هي بلدي الثاني، بالطبع من الممكن أن أعود مجددا للعمل هناك، سواء لتدريب أي فريق أو المنتخب المصري، وعلاقتي مع مرتضى منصور كانت جيدة، تقابلت معه أكثر من مرة وتحدثنا سويا، ونجله أمير (المشرف العام على الكرة بالنادي) كان يدعمني باستمرار، وكنا نبذل قصارى جهدنا في الفترة الماضية، ولكن النتائج لم تكن جيدة".

وتابع: "اختيار فيريرا لتدريب الزمالك كان موفقا، فهو مدرب رائع ولديه الكثير من الخبرات، وأثق في قدرته على تحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة، أتمنى له وللاعبين التوفيق مع الزمالك وأن تتحسن النتائج معه".

وعن سبب تراجع نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة قال المدير الفني الفرنسي: "رحيل مصطفى فتحي أفضل لاعبي الزمالك أثر على الفريق، إضافة إلى إصابة طارق حامد، كما أن معظم اللاعبين الدوليين عادوا من صفوف المنتخب مرهقين بعد المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا".

وأردف: "لاعبو الفريق فقدوا الثقة مما تسبب في تراجع النتائج، إضافة إلى معاناة الفريق بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بالمنع من القيد، كنت أتمنى تدعيم الفريق بلاعبين مميزين مثل عمر كمال عبدالواحد ولكن لم يتمكن النادي من قيده".

ونفى كارتيرون أن يكون قد دخل في مفاوضات مع الاتفاق أو أي ناد آخر أثناء وجوده في الزمالك، حيث قال: "لم أتفق مع مسؤولي الاتفاق أثناء تدريب الزمالك، النادي السعودي تفاوض معي بعد رحيلي عن القلعة البيضاء بيومين والأمور انتهت بشكل سريع".

وأكمل: "تلقيت عروضا أخرى، واحتراما لنادي الاتفاق لن أتحدث عن أسماء الأندية والمنتخبات التي دخلت في مفاوضات معي".

وعن اللاعب الذي يتمنى ضمه من الدوري المصري قال كارتيرون: "هناك الكثير من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، خاصة في ظل وجود أكثر من فريق قوي بخلاف الزمالك والأهلي أمثال بيراميدز وفيوتشر وفاركو، وأعتقد أن المدافع المغربي بدر بانون قد يكون في حسابات الاتفاق الموسم المقبل، رئيس النادي يرغب في ضمه لأنه لاعب تكتيكي".

وأتم: "لم أطلب ضم رمضان صبحي إلى الزمالك، كان لدينا في الفريق الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، ولكن كنت أرغب بالفعل في ضم عبدالله السعيد في بداية الموسم الحالي، لأنني أحب طريقة لعبه".