رئيس الزمالك يقيم حفل لوفد الوداد.. والأخير يهديه قميص باسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حفل عشاء وتكريم لوفد نادى الوداد المغربي برئاسة محمد طلال، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض.

ويلتقي الزمالك والوداد في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا السادسه مساء الجمعة، على ستاد القاهرة.

وأشاد محمد طلال بالاستقبال والحفاوة البالغة التى تشهدها بعثة الوداد منذ الوصول إلى القاهرة، موجها الشكر لرئيس نادي الزمالك، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين الناديين.

وأهدي طلال لرئيس الزمالك قميص النادي المغرب مدون عليه عليه اسم مرتضى منصور، كما أهداه درع الوداد، فيما أهدى رئيس الزمالك درعا للنادي الزمالك.