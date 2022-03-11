شوقي: موسيماني عبر عن فرحته للخطيب.. وبانون يخضع لفحوصات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يشعر بسعادة غامرة بسبب حصوله على عقد جديد.

الأهلي أعلن تجديد تعاقد بيتسو موسيماني حتى صيف 2024 بعد فترة طويلة من المفاوضات، وجاء التجديد عقب اكتساح بيراميدز (3-0) في الدوري مباشرة.

وقال شوقي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" إن موسيماني رغم كونه هادئ الطباع، إلا أن علامات الفرحة والروح المعنوية العالية تبدو عليه بعد التجديد.

وأضاف شوقي :"عبر موسيماني عن فرحته الكبيرة بالحصول على عقد جديد للكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، واستخدم مفردات رائعة ومنمقة في الحديث".

وتابع عضو إدارة الأهلي :"الأجواء هنا في جنوب إفريقيا هادئة تماما، كل الأمور تسير بشكل جيد، والفريق يعمل بكل التزام وجدية استعدادا للمباراة".

وعن إصابات الفريق قال شوقي :"لا توجد أي إصابات خطيرة أو تستدعي الغياب لوقت طويل، أغلب اللاعبين مستعدون لمواجهة صنداونز".

وأنهى بالحديث عن المدافع المغربي بدر بانون قائلا :"عقب عودة الفريق إلى القاهرة سيخضع بدر لفحوصات طبية وسيتحدد على إثرها مدة غياب اللاعب".