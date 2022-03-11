الفرصة الأخيرة.. الزمالك يضع الوداد تحت تصرف فيريرا في مهمة الإنقاذ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض الزمالك رابع مبارياته في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، عندما يستضيف الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك لم يعرف طريق الفوز حتى الآن بعد انتهاء مباريات الدور الأول في المجموعة الرابعة، وما زال يبحث عن الانتصار الأول.

هُزم الزمالك في آخر ظهور له بنتيجة (3-1) أمام الوداد في المغرب، وتعادل قبلها في مباراتين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا.

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، بفارق نقطة واحدة عن ساجرادا متذيل الترتيب، و4 نقاط عن الوداد الثاني، و5 نقاط عن بترو أتلتيكو المتصدر.

ويأمل الفارس الأبيض في استغلال الفرصة الأخيرة التي تأتيه في مباراة على ملعبه يمكنه خلالها تحقيق الفوز رغم صعوبة المنافس، لأن الهزيمة الثانية على التوالي ستعني وداع البطولة.

ولن يكفي الزمالك نقطة التعادل، لأنها ستحافظ على فارق النقاط مع الوداد قبل جولتين فقط من النهاية، مع خروج الأبيض في تحدي صعب لمواجهة بترو أتلتيكو في أنجولا.

وحصل بطل مصر على دفعة معنوية هائلة بعودة مدربه السابق جيسوالدو فيريرا لقيادته خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويثق الفريق الأبيض في مدربه "البروفيسور" من أجل قراءة الوداد المغربي جيدا ووضع خطة الفوز عليه، وقراءة المباراة لإيجاد ثغرات يتخلل من خلالها الأبيض نحو الفوز.

فيريرا يخوض مهمة إنقاذ صعبة، بحثا عن أول انتصارات الزمالك في البطولة، ولتجنب أسوأ بداية ممكن بالخسارة ووداع المسابقة في أول مباراة يقودها من مقعد المدير الفني.

بطاقة المباراة

الحدث: مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 11 مارس 2022

التوقيت: 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 3 + التلفزيون المصري الأرضي

الملعب: استاد القاهرة