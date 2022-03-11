شاهد ملخص لمسات مصطفى محمد أمام برشلونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد عمر

شارك مصطفى محمد أساسيا مع جالاتا سراي ضد مضيفه برشلونة، الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

ولعب مصطفى محمد ساعة و8 دقائق مع جالاتا أمام برشلونة، قبل خروجه للتبديل في الدقيقة 68 ليدخل الفرنسي المخضرم بافيتمبي جوميز بدلا منه.

ولم تشهد الساعة التي لعبها مصطفى محمد ضد برشلونة تسجيل أهداف، لكن النجم المصري الشاب كان صاحب الفرصة الأخطر للفريق الضيف في الشوط الأول، بعدما مرت كرته الرأسية فوق العارضة في الدقيقة 40.

جدير بالذكر أن الحكم المساعد أشار بعد خروج الكرة إلى أن مصطفى محمد كان في موقف تسلل وقت تسديد الكرة.

وكانت هذه هي المباراة السادسة التي يخوضها مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم في الدوري الأوروبي.