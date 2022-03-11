انتظام الشحات وفتحي في مران الأهلي استعدادًا لصندوانز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس في جنوب أفريقيا؛ استعدادًا لمواجهة نظيره صنداونز، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران انتظام الثنائي حسين الشحات وحمدي فتحي في التدريبات بشكل طبيعي، بعدما خضع الثنائي لفحص طبي قبل المران للتأكد منه جاهزيتهما.

وكان الشحات قد اشتكى من آلام بسيطة في عضلة السمانة، فيما كان حمدي فتحي قد اشتكى من ثقل في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة بيراميدز بالدوري.

يُذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من البطولة، فيما تضم قائمة الفريق لمواجهة صندوانز كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.