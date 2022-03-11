بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يخطف تعادلاً صعبًا أمام برشلونة بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نجح فريق جالاتا سراي التركي في خطف تعادلاً صعبًا خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإسباني برشلونة ضمن منافسات ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد أساسيًا خلال المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس قبل أن يُستبدل في الدقيقة 69 باللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ملخص اللقاء:

وبدأ اللقاء بضغط من قبل لاعبي برشلونة فتوغل لاعبه تراوري داخل منطقة جزاء جالاتا سراي في الدقيقة 10 وأرسل عرضية ولكن أبعدها دفاع الفريق التركي. وأرسل تراوري في الدقيقة 13 عرضية جديدة من يمين الملعب أبعدها الدفاع أيضًا.

وردّ جالاتا سراي ي الدقيقة 15 بكرة عرضية من لاعبه كوتلو ولكن أمسك بها حارس برشلونة شتيجن.

وأرسل لاعب برشلونة جوردي ألبا كرة طولية في الدقيقة 23 ولكن أبعدها دفاع جالاتا سراي من داخل منطقة الجزاء.

وحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25 من خارج منطقة جزاء جالاتا سراي سددها ديباي قوية ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى الفريق التركي.

وكاد يخطف فريق جالاتا سراي هدفًا في الدقيقة 36 حين وصلت الكرة للاعبه أكتوركوغلو على حدود منطقة جزاء برشلونة وسددها ولكن أبعدها الدفاع لركنية.

وظهر مصطفى محمد في كرة خطيرة بالدقيقة 40 ولكن رأسيته مرت أعلى المرمى قبل أن يحتسب الحكم الكرة تسللًا.

وردّ ديباي بتسديدة قوية من حدود منطقة جزاء جالاتا سراي في الدقيقة 41 ولكن أبعدها الحارس لكرة ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وكاد يخطف تراوري هدفًا مبكرًا في بداية الشوط الثاني حين وصلته الكرة على حدود منطقة جزاء جالاتا سراي بالدقيقة 55 ولكن تسديدته خرجت لركنية نُفذت وكاد يُسجلها جوردي ألبا ولكن أبعدها الحارس لركنية جديدة نُفذت وأبعدها الدفاع.

وسدد جوردي ألبا في الدقيقة 63 كرة قوية مرت بجوار مرمى جالاتا سراي.

وشهدت الدقيقة 69 خروج مصطفى محمد ومشاركة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وسجل بديل مصطفى محمد، اللاعب جوميز هدفًا بالدقيقة 79 ولكن ألغاه الحكم بداعِ التسلل.