الامارات | أول نتيجة يحققها تشلسي بعد عقوبات حرب "روسيا - أوكرانيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن أول نتيجة يحققها تشلسي بعد عقوبات حرب "روسيا - أوكرانيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز تشلسي الذي يعاني من ازمة ادارية بعد تجميد أصول مالكه رجل الاعمال الروسي الثري رومان ابراموفيتش ومنعه من بيعه من قبل الحكومة البريطانية ضمن سلسلة إجراءات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، مركزه الثالث في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بالعودة بالفوز من ارض نوريتش سيتي 3-1 الخميس.

رفع تشلسي رصيده في المركز الثالث الى 56 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط عن ارسنال الذي يملك مباراتين مؤجلتين عنه.

استمر مدرب تشلسي الالماني توماس توخل في استبعاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من التشكيلة الاساسية (شارك في الدقائق العشر الاخيرة) بعد تراجع مستواه في الاونة الاخيرة.

وافتتح الفريق اللندني التسجيل مبكرا بواسطة مدافعه تريفور شالوباه اثر تمريرة من مايسون ماونت بعد مرور 3 دقائق.

وسرعان ما اضاف ماونت الثاني قبل مرور ربع ساعة.

بيد ان نوريتش ظهر بشكل مغاير في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق من ركلة جزاء نفذها هدافه الفنلندي تيمو بوكي اثر لمسة يد من شالوباه داخل المنطقة (69).

وكانت الكلمة الاخيرة لتشلسي الذي سجل له الالماني كاي هافيرتس الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة مستغلا تمريرة الفرنسي البديل نغولو كانتي.

وتابع نيوكاسل سلسلة انتصاراته بفوزه على ساوثمبتون 2-1 في عقر دار الاخير.

تقدم ساوثمبتون بهدف لستوارت ارمسترونغ (25)، ورد نيوكاسل بهدفين للوافدين الجديدين اليه في سوق الانتقالات الشتوية الاخيرة، النيوزيلندي كريس وود (32) والبرازيلي برونو غيمارايش (52).

وسحق ولفرهامبتون مضيفه واتفورد برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها المكسيكي راوول خيمينيس (13) وخوان هرنانديس (18 خطأ في مرمى فريقه) والبرتغالي دانيال بودانس (21) ومواطن الاخير روبن نيفيش (85).

وعمق استون فيلا جراح ليدز المهدد بالهبوط بفوزه عليه 3-صفر في عقر داره حملت تواقيع البرازيلي فيليبي كوتينيو (22) والمدافع البولندي ماتي كاش (66) وكالوم تشامبيرز (73).



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