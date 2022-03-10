الامارات | ماذا قال مبابي بعد هزيمة باريس سان جيرمان "النكراء" أمام ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مبابي بعد هزيمة باريس سان جيرمان "النكراء" أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ان يبقى لاعبو فريقه "متضامنين ومصممين حتى اخر مباراة في الموسم" غداة الخروج "الصعب" من الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا على يد ريال مدريد الاسباني النادي المرشح للحصول على خدماته.

وقال مبابي بطل العالم على انستغرام "لحظة صعبة. كانت مسابقة دوري الابطال هدفا كبيرا بالنسبة الينا وقد فشلنا".

وتعتبر البطولة القارية الهدف الابرز لمالكي النادي القطريين منذ شراء نادي العاصمة الفرنسية عام 2011 علما بانه بلغ نهائي نسخة عام 2020 وخسر امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-1.

ويأتي الخروج من دوري الابطال ليُضاف الى خسارة كأس الأبطال مطلع الموسم المحلي التي تجمع بطل الدوري وبطل الكأس، وتوديع مسابقة كأس فرنسا مبكرا.

ولم يتبق لسان جرمان سوى الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 13 نقطة عن اقرب منافسيه.

واضاف مبابي الذي ينتهي عقده مع سان جرمان في 30 يونيو المقبل "الموسم لم ينته بعد ومهما حصل سنبقى متضامنين ومصممين حتى اخر مباراة من الموسم. شكرا لانصار النادي الذين ساندونا وتواجدوا في مدريد. هنا باريس".

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