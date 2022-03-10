لحظة بلحظة.. جالاتا سراي0 - 0 برشلونة.. مصطفى محمد أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة برشلونة ونظيره جالاتا سراي، عند العاشرة من مساء اليوم الخميس في إياب دور 16 من الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل جالاتا سراي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: بينيا

الدفاع: باتريك فان أنهولت – ماركاو – فيكتور نيلسون – ساشا بوي

الوسط: تايلان أناتالي – بيركان كوتلو

أمامهما: كريم أكتروكأوجلو – سفيان فيغولي – ريان بابل

الهجوم: مصطفى محمد

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وبدأ اللقاء بضغط من قبل لاعبي برشلونة فتوغل لاعبه تراوري داخل منطقة جزاء جالاتا سراي في الدقيقة 10 وأرسل عرضية ولكن أبعدها دفاع الفريق التركي. وأرسل تراوري في الدقيقة 13 عرضية جديدة من يمين الملعب أبعدها الدفاع أيضًا.

وردّ جالاتا سراي ي الدقيقة 15 بكرة عرضية من لاعبه كوتلو ولكن أمسك بها حارس برشلونة شتيجن.

وأرسل لاعب برشلونة جوردي ألبا كرة طولية في الدقيقة 23 ولكن أبعدها دفاع جالاتا سراي من داخل منطقة الجزاء.

وحصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25 من خارج منطقة جزاء جالاتا سراي سددها ديباي قوية ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى الفريق التركي.

وكاد يخطف فريق جالاتا سراي هدفًا في الدقيقة 36 حين وصلت الكرة للاعبه أكتوركوغلو على حدود منطقة جزاء برشلونة وسددها ولكن أبعدها الدفاع لركنية.

وظهر مصطفى محمد في كرة خطيرة بالدقيقة 40 ولكن رأسيته مرت أعلى المرمى قبل أن يحتسب الحكم الكرة تسللًا.

وردّ ديباي بتسديدة قوية من حدود منطقة جزاء جالاتا سراي في الدقيقة 41 ولكن أبعدها الحارس لكرة ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.