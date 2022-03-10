شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد قرعة كأس العالم قطر 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت دولة قطر بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد ومكان سحب القرعة النهائية لمباريات كأس العالم 2022.



وقال الفيفا إن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيحتضن فعالية سحب القرعة النهائية للمونديال، الذي ينظم لأول مرة في المنطقة العربية.

وسيتم إقامة حفل القرعة النهائية للمونديال مساء يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، بحضور أكثر من 2000 ضيف.