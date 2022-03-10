مرتضى منصور: لا يوجد أحد خط أحمر أو فوق القانون

الشارقة - اميمة ياسر - وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدد من الرسائل، أبرزها إعلانه تراجعه عن الاستقالة من رئاسة القلعة البيضاء، وتأكيده بأنه لا يوجد أحد خط أحمر وفوق القانون.

وطالب مرتضى، من خلال ظهوره في مقطع فيديو نشره اليوم الخميس، على حسابه الخاص على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، من جماهير الزمالك التي ستحضر مباراة الفريق غدًا الجمعة أمام الوداد المغربي، ضرورة الألتزام وعدم الانسياق وراء الهاشتجات وترديد الهتافات الخارجة عن النص.

وقال مرتضى في مقطع الفيديو:" مجلس الإدارة بالكامل تراجع عن الاستقالة، سنحصل على حقوقنا بالقانون ولا يوجد أحد خط أحمر أو فوق القانون".

وأضاف:" رسالتي لوزير الرياضة مباراة الأهلي وبيراميدز حضرها أكثر من 5000 آلاف مشجع، والزمالك حصل على موافقة بحضور 5000 آلاف مشجع من بينهم تذاكر لفريق الوداد، وبعدها بأسبوع سيحضر 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال، أطالب بحضور 25 ألف متفرج للزمالك لأن جمهورنا ملتزم".

وأتم:" حددنا التفاوض مع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم للتجديد بعد مباراة الفريق أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بـ48 ساعة، ومن يرفض الاستمرار سنقيم له حفل تكريم".

ويحتل الزمالك في المجموعة الرابعة بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، المركز الثالث بنقطتين، في المقابل يتصدر بيترو أتلتيكو المجموعة بـ7 نقاط، ويليه الوداد المغربي بـ 6 نقاط، ورابعًا فريق ساجرادا الأنجولي بنقطة واحدة.