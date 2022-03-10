شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرتغالي باولو فونسيكا ينضم لقائمة المرشحين لتدريب النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

انضم البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب شاختار دونيتسك وروما السابق، إلى المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.



وكان فونسيكا واحدا من آلاف الأشخاص الذين ظلوا محتجزين في كييف، بعد هجوم الجيش الروسي.

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحال الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادما من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خاصة في ظل تدهور نتائج الفريق أخيرًا، رغم البداية الجيدة.