الامارات | المعركة الأقوى في تاريخ الملاكمة العالمية" (فيديو)"

شكرا لقرائتكم خبر عن المعركة الأقوى في تاريخ الملاكمة العالمية" (فيديو)" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 مارس 2022

دبي-الامارات اليوم.

يأمل النيجيري كامارو عثمان لاعب فنون القتالية المختلطة (ufc) أن يواجه الملاكم المكيسكي كانيلو ألفاريز في مباراة متوقعة بينهما شهر سبتمبر من العام الجاري.

وقال عثمان (34 عاما) في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" أنه يأمل بأن رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت سيدعم رغبته في مواجهة كانيلو (31 عاما) في حلقة الملاكمة في وقت لاحق من هذا العام، مضيفاً ستكون مباراتي مع ألفاريز المعركة الأقوى في تاريخ الملاكمة العالمية".

وأكد عثمان: "في سبتمبر، في عيد الاستقلال المكسيكي، أعتقد أنه من المناسب لي ولكانيلو فقط تقديم عرض للعالم، وإعطاء العالم الترفيه الذي يرغب فيه". وتابع "أنا أحترمه، إنه بطل عظيم، يجب أن أظهر له هذا الاحترام، لكنه يحتاج إلى إظهار الاحترام لي أيضًا".

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