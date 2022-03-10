بعد فوز الأهلي بثلاثية.. إعلامي يعلن موعد اعتزال عبد الله السعيد نهائيا.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الإعلامى إسلام صادق إن لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، عبد الله السعيد، يدرس قرارا باعتزاله اللعب نهائيًا بنهاية الموسم الحالى.

وكان قد أعلن عبد الله السعيد، اعتزاله اللعب دوليا، لتكون بطولة أمم إفريقيا "كان 2021" هى آخر البطولات الدولية التى يشارك فيها.

والثلاثاء الماضى فاز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد نظيفة على نظيره بيراميدز، فى المباراة التى جمعت الفريقين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدورى المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع النادى الأهلى رصيده إلى النقطة 28 فى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 فى وصافة الترتيب.