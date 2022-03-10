الزمالك يواجه الوداد بزيه التقليدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

عُقد اليوم (الخميس)، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونظيره الوداد، التي ستجمعهما يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك زيه التقليدي "القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء" خلال مباراة الوداد المغربي في حين يرتدي حارس المرمى اللون " الموف"، على أن يرتدي فريق الوداد زيه " القميص الأحمر والشورت الأحمر" في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كل من: باسيفيك نيمانا حكما للساحة، وإيميري نيونجابو مساعدا أول، وباسكال نديمنزيجو مساعدا ثانيا، وجورجيه جاتوجاتو حكما رابعًا.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد 19 هاني الشهيدي من مصر .