3 دوري أبطال والوصيف للمرة الأولى.. ماذا ينقص نافاس ليحصل على ثقة جماهير مدريد وباريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أصبح كيلور نافاس حارس مرمى باريس جيرمان الحالي وريال مدريد السابق، محل جدل كبير، رغم نجاحه مع الفريقين، إلا أنه فشل في الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي.

منذ رحيل إيكر كاسياس الحارس الأسطوري لريال مدريد، ظل الملكي يبحث عن حارس الجديد، حتى انضم نافاس موسم 2014-2015، قادمًا من ليفانتي الإسباني، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي، حتى بداية موسم 2015-2016، ليصبح الحارس الأول للملكي.

ألقاب نافاس مع ريال مدريد

استطاع نافاس مع ريال مدريد تحقيق انجازًا تاريخيًا، بالتتويج بدوري أبطال أوروبا في ثلاث نسخ متتالية، وهو الانجاز الأكبر للملكي في الألفية الجديدة، موسم 2015-2016 على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، موسم 2016-2017 على حساب يوفنتوس 4-1، موسم 2017-2018 على حساب ليفربول 3-1.

لم تتوقف بطولات نافاس مع ريال مدريد عند هذا الحد، حتى توج بكأس العالم للأندية 4 مرات، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي 3 مرات، الدوري الإسباني موسم 2016-2017، السوبر الإسباني.

البحث عن حارس جديد

رغم ما قدم نافاس مع ريال مدريد إلا أن جماهير الملكي لم تشعر بالأمان في وجوده بحراسة المرمى، حتى واصلت الإدارة محاولتها لضم حارس جديد، بدايتها مع دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد ولكن لم تكتمل الصفقة.

التعاقد مع كورتوا والخروج من دور الـ16

إدارة ريال مدريد نجحت في التعاقد مع تيبو كورتوا موسم 2018-2019، ودخل التشكيل الأساسي للفريق على حساب نافاس.

وبعد 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية، ودع ريال مدريد المنافسات من دور الـ16 على حساب أياكس أمستردام الهولندي، بعد الهزيمة 4-1 على ملعب سنتياجو برنابيو في وجود كورتوا.

انتقال نافاس إلى باريس سان جيرمان

انضم نافاس إلى باريس سان جيرمان موسم 2019-2020، ودخل إلى تشكيل الفريق الأساسي، واستطاع التتويج بالدوري الفرنسي، وحصد جميع البطولات المحلية مع الفريق الباريسي

أفضل انجاز لباريس في دوري الأبطال

واصل نافاس تألقه مع باريس سان جيرمان، ووصل بهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020، لأول مرة في تاريخ الفريق الباريسي، ولكن تلقى الهزيمة في النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني.

جيانلويجي دوناروما

انضم حارس مرمى ميلان الإيطالي، بداية الموسم الجاري، وسريعًا ما حصل على مكانه في التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان على حساب نافاس ليعود مرة أخرى صاحب الألقاب والأرقام الكبيرة إلى مقاعد البدلاء.

مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

التقى الفريقين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكان كورتوا حارس ريال مدريد، ودوناروما حارس لباريس سان جيرمان، وكان نافاس على مقاعد البدلاء.

وتسبب دوناروما في خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في دور الـ16، ليفشل الفريق من جديد في تحقيق حلم الأميرة ذات الأذنين.

ماذا ينقص نافاس؟

رغم تحقيقه لانجازات كبيرة مع ريال مدريد وأيضًا مع باريس سان جيرمان إلا أنه فشل في إقناع الجماهير والمدربين بإمكانياته ليبقى السؤال هنا ماذا ينقص نافاس لكسب ثقة الجميع.