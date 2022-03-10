هدية ودخول للمباريات .. الخطيب يُنهي مشكلة "أمح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أعلن النادي الأهلي إنهاء مشكلة "أمح" أحد مشجعي الأهلي من ذوي الهمم عقب منعه من دخول مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت الثلاثاء وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة .

وناشد "أمح" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالسماح له بحضور مباريات الفريق ليصدر الأخير بياناً رسمياً وجه خلاله بمساعد المشجع ووضع تصور من الإدارة التنفيذية بالنادي لمساعدة "ذوي الهمم" في حضور المباريات.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، استقبل ظهر اليوم الخميس "أمح" وقام بحل مشكلته الخاصة بدخول المباريات. وبات يحق له دخول كافة المباريات المقبلة.

وتسلم المشجع الأهلاوي قميص الأهلي هدية من محمود الخطيب سلمها له المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ليعرب المشجع عن سعادته بحل مشكلته موجهاً الشكر لمحمود الخطيب لاستجابته السريعة .

وبكى "أمح " أمام ستاد السلام بسبب منعه من دخول مباراة فريقه أمام بيراميدز التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة ونشر فيديو له على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام" وهو متأثراً بالقرار ليلاقي دعماً عبر مواقع وسائل التواصل الإجتماعي.