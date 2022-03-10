مصدر بالأهلي يكشف لـ"الخليج 365" موعد وصول مكافأة برونزبة مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر في النادي الأهلي أن الأحمر لم يتسلم حتي الآن مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الذي إقيم في الإمارات.

ويحق للأهلي الحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار وهي مكافأة التتويج بالمركز الثالث عقب الفوز علي الهلالالسعودي برباعية نظيفة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي:" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لديه عدد من الرعاة وبالتالي ينتظر منهم الحصول علي أموال لاقتطاع جزء منها ومن ثم إرساله إلي الأندية التي شاركت في البطولة بشكل عام لاسيما اصحاب المراكز الثلاثة الأولي ".

وتابع :" نتوقع أن نحصل علي مكافأة مونديال الأندية في شهر أبريل المقبل ووقتها سنقوم بالوفاء ببعض الالتزامات الكثيرة الواقعة علي عاتقنا".

وتوج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية، بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما لتحديد المركز الثالث والرابع.