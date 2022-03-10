بعد بكائه أمام ستاد السلام.. من هو "أمح" الذي يقف وراء بيان الأهلي لمساعدة ذوي الهمم؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بكى مشجع الأهلي الشهير بـ "أمح الدولي" أمام ستاد السلام بسبب منعه من دخول مباراة فريقه أمام بيراميدز التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة ونشر فيديو له على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "انستجرام" وهو متأثراً بالقرار ليلاقي دعماً عبر مواقع وسائل التواصل الإجتماعي.

وناشد "أمح" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالسماح له بحضور مباريات الفريق ليصدر الأخير بياناً رسمياً وجه خلاله بمساعد المشجع ووضع تصور من الإدارة التنفيذية بالنادي لمساعدة "ذوي الهمم" في حضور المباريات.

محمد أحمد عبدالغنى الشهير بـ "أمح الدولي" هو أحد أبرز المشجعين من أصحاب الهمم في الكرة المصرية وصديق العديد من اللاعبين في المرة المصرية بالإضافة إلى الفنانين وله مشاركات فنية في مسلسل (فكرة بمليون جنيه) وفي مسرح مصر .

فقد أمح والده فى عام 2000 ووالدته فى عام 2004، وتتولى شقيقته رعايته وهو يعاني من الضغط والسكر ويتعرض لغيبوبات متكررة وهو ما حدث عقب منعه من حضور مباراة الأهلي وبيراميدز.

بداية "أمح" مع كرة القدم كانت بتوطد علاقه مع صلاح أمين نجم المقاصة الأسبق ومن ثم زميليه حسين الشحات وأحمد الشيخ في الفريق الفيومي ثم محمود عبد المنعم "كهربا" الذي ارتبط به بصوورة كبيرة .

"أمح" له نشاط كبير على موقع التواصل الإجتماعلي والفيديوهات وحصل في عام 2020 على درع "يوتيوب" الفضى بعد تحقيق قناته 17 مليون مشاهدة فى أقل من عام.