مرتضى منصور يكشف مصير استقالته ومجلس إدارة الزمالك.. ويوجه رسالة للوداد المغربى قبل لقاء الجمعة

الشارقة - اميمة ياسر - الالموجز

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تراجعه عن فكرة الاستقالة من مجلس إدارة النادى، حيث كان أعلن عن نيته تقديم استقالته عقب مباراة الوداد، المقرر لها غدا ضمن مباريات دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن رئيس الزمالك أنه مستمر فى منصبه رافضا فكرة استقالة أعضاء مجلس الإدارة والتى أعلنها الأعضاء أمس.

فى سياق مختلف نشر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تغريدة ترحيب بجمهور الوداد المغربى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قبل اللقاء الذى يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وكتب مرتضى منصور علي صفحته :

كل الترحيب بفريق الوداد المغربي في بلده الثاني مصر ضيوفاً أعزاء ..وإلى جماهير الزمالك العظيمة لا تقلقوا على أولادنا فهم فى عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة ..كل الدعم لهم ولجهازهم الفني والإداري والطبي ..وسينصرهم الله بإذن الله في مباراة يوم الجمعة ان شاء الله ليسعدوا الملايين من الجماهير المحترمة المؤدبة المتحضرة .

من ناحية أخرى يواجه فريق الزمالك نظيره الوداد المغربى باستاد القاهرة الدولى الجمعة المقبلة فى مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربى

يستضيف فريق الزمالك الوداد المغربى فى السادسة مساء الجمعة المقبلة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الزمالك والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 3 ، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم من بوروندى لمواجهة الزمالك والوداد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة مباراة الزمالك والوداد المغربي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويتكون طاقم التحكيم من: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، وإيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، وجورجيه جاتوجاتو حكم رابع، ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من جيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كورونا هاني الشهيدي من مصر.

رصيد الزمالك فى دورى الأبطال

حصد الزمالك نقطتين من تعادلين، الأول مع بترو أتلتيكو 2-2 في القاهرة، والثاني مع ساجرادا 0-0 في أنجولا.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

بترو أتلتيكو فى المركز الأول 7 نقاط.

الوداد في المركز الثاني 6 نقاط.

الزمالك في المركز الثالث بنقطتين.

ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة