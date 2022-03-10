بعد الهتافات ضد بعض اللاعبىن.. هل يعاقب اتحاد الكرة جماهير الأهلى أمام بيراميدز؟.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامى إسلام صادق عن قرار من المحتمل أن يتخذه اتحاد الكرة ضد النادى الأهلى بسبب هتافات جماهيره ضد بعض لاعبى بيراميدز فى المباراة التى جمعت الفريقين، الثلاثاء الماضى.

وقال، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع على قناة "TeN"، إن اتحاد الكرة قد يكتفى بتوقيع غرامة مالية من 20 إلى 50 ألف جنيه، على الأهلى، بسبب هتافات جماهيره ضد "شريف إكرامى ورمضان صبحى وعبد الله السعيد وأحمد فتحى.

وتابع إسلام صادق: "اللائحة تنص على توقيع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه فى حالة السباب وحرمان الجمهور من التواجد لمدة مباراتين فى حالة الهتافات العنصرية، ولكن جماهير الأهلى لم يصدر منها أى سباب أو هتفافات عنصرية تجاه اللاعبين وفقًا لمقاطع الفيديو التى حصلت رابطة الأندية المحترفة ولجنة المسابقات على نسخة منها".

وكان النادى الأهلى قد فاز بثلاثة أهداف دون رد على نظيره بيراميدز، الثلاثاء الماضى، فى المباراة التى جمعت الفريقين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدورى المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع النادى الأهلى رصيده إلى النقطة 28 فى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 26 فى وصافة الترتيب.