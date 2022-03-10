217 مليون يورو فارق التشكيلتين.. مدريد الفقير يتخطى ثروة باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

نجح ريال مدريد الإسباني في التأهل إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-2 في مجموع المباراتين.

واستطاع كريم بنزيما أكبر لاعبي المباراة من تسجيل "هاتريك" قاد به الملكي لـ ريمونتادا وتحقيق الفوز في مباراة تاريخية.

وقدم بنزيما أداء كبير في المباراة وهو في عمر الـ34 عامًا، بالإضافة إلى أنه من أقل اللاعبين من حيث القيمة التسويقية.

ورغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها باريس سان جيرمان، ليصبح ثاني أغلى قائمة في العالم، خلف مانشستر سيتي، إلا أن الفريق لم يقدم الأدء المرضي لجماهيره.

قبل بداية الموسم توقع الجميع أن باريس سان جيرمان يسحقق دوري الأبطال، خاصة بعد الصفقات القوية التي أبرمها الفريق، على رأسها ليونيل ميسي.

وتعاقد باريس سان جيرمان بداية الموسم مع كل من: "أشرف حكيمي من إنتر ميلان، جيانلويجي دوناروما من ميلان، ليونيل ميسي من برشلونة، وجيورجينهو فاينالدوم من ليفربول، سيرجيو راموس من ريال مدريد".

وتعد القيمة التسويقية لكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الأعلى في العالم، بالإضافة أنه أغلى من خط دفاع ريال مدريد بالكامل في المباراة الذي تكون من: " ناتشو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال".

ويرصد الخليج 365 القيمة التسويقية لتشكيلتي ريال مدريد وباريس سان جيرمان

ريال مدريد: 472 مليون يورو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (65 مليون يورو)

الدفاع: ناتشو(7 مليون يورو)، دافيد ألابا (55 مليون يورو)، إيدير ميليتاو (60 مليون يورو)، داني كارفاخال (20 مليون يورو)

الوسط: فيديريكو فالفيردي (65 مليون يورو)، لوكا مودريتش (10 مليون يورو)، توني كروس (25 مليون يورو)

الهجوم: فينيسيوس جونيور (100 مليون يورو)، كريم بنزيما (25 مليون يورو)، أسينسيو (40 مليون يورو)

باريس سان جيرمان: 689 مليون يورو

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (65 مليون يورو)

الدفاع: نونو مينديز (40 مليون يورو)، بريسنال كيمبيمبي (40 مليون يورو)، ماركينيوس (75 مليون يورو)، أشرف حكيمي (70 مليون يورو)

الوسط: باريديس (20 مليون يورو)، ماركو فيراتي (55 مليون يورو)، دانيلو بيريرا (14 مليون يورو)

الهجوم: نيمار (90 مليون يورو)، كيليان مبابي (160 مليون يورو)، ليونيل ميسي (60 مليون يورو)

ناصر الخليفي:

رغم الملايين التي أنفقها رئيس باريس سان جيرمان من أجل تدعيم صفوف الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه يفشل كل موسم.

الخليفي منذ ضم نيمار في صفقة كلفت خزينة النادي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب من برشلونة، يسعى لحصد الأميرة ذات الأذنين ولكن المحلصة لا شيء.

رئيس باريس سان جيرمان أفادت تقارير إعلامية إسبانية، أنه أصيب بنوبة غضب عقب انتهاء مباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أنه حاول اقتحام غرفة حكام المباراة.