أمير مرتضى يعلن تعديل في جهاز الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن تعيين البرتغالي دانيال جونزاليس محللاً للأداء بالجهاز المعاون للمدرب جيسوالدو فيريرا.

وكان فيريرا يفاضل بين جونزاليس وبوكاش لتولي منصب محلل الأداء حتى وقع الاختيار على جونزاليس والذي كان يرتبط بالعمل في أحد الأندية مما دفعه لضم بوكاش، قبل أن يفسخ جونزاليس عقده مع ناديه.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن دانيال جونزاليس وصل إلى القاهرة صباح اليوم الخميس من أجل بدء عمله مع الجهاز المعاون.

وفي سياق متصل، كشف أمير مرتضى، أن تقرر استمرار أحمد عبد المقصود في منصب المدرب المساعد في الجهاز المعاون لفيريرا.

وتواجد عبد المقصود مؤخرًا في الجهاز الفني مع أسامة نبيه والذي قاد الفريق في مباراتي فيوتشر والجونة والتي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة (3-2) و(2-1) على الترتيب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، مساء غدٍ الجمعة، في إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن بترو أتلتيكو يتصدر ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، ثم الوداد البيضاوي بست نقاط والزمالك بنقطتين، وأخيرًا ساجرادا برصيد نقطة.