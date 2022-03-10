"بينها تشيلسي".. ذا صن: الحكومة البريطانية تقرر تجميد أملاك أبراموفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، إن الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، قررت تجميد أملاك رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش في بريطانيا بما فيهم نادي تشيلسي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بوريس جونسون قرر أيضًا وضع المزيد من العقوبات ضد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وأضافت الصحيفة، أن الحكومة البريطانية قررت تجميد جميع أملاك رجل الأعمال الروسي في بريطانيا ومنعه من ممارسة أي نشاط تجاري.

ومن المقرر أن يحصل نادي تشيلسي على رخصة خاصة لمواصلة اللعب لكن سيحرم أبراموفيتش من أي أرباح بحسب ما جاء عبر صحيفة "ذا صن".

وكان أبراموفيتش قرر عرض نادي تشيلسي للبيع مؤخرًا على خلفية الهجوم الذي تعرض له بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا واقترابه من الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وتقدر ثروة أبراموفيتش بـ9.4 مليار جنيه إسترليني، كما يمتلك قصراً في كنسينجتون إلى جانب نادي تشيلسي والذي يقدر بأكثر من 2 مليار جنيه إسترليني.