"بدون عمولات".. الخليج 365 يكشف تفاصيل التجديد لموسيماني وجهازه بعد منتصف الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أعلن النادي الأهلي فى وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمدة موسمين قادمين عقب لحظات من فوز الأحمر على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري.

ووقع موسيماني على العقد الجديد بعد منتصف الليل في أحد الفنادق في وجود أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قبل سفر الفريق الأحمر إلى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة فريق صن دوانز في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر لـ "الخليج 365" تفاصيل البنود التعاقدية لموسيماني مع الأهلي حيث إن العقد الجديد سينتهى في يونيو 2024 بعد تجديد المدرب الجنوب أفريقي موسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته " في البداية عقد موسيماني السابق لم يشهد أى تعديلات سوى الخاص بالشرط الجزائي حيث تم رفع قيمته من 3 أشهر إلى 6 دون أى زيادة مالية".

وأوضح المصدر "عقد موسيماني الأول كان يقضي يحصوله على 120 ألف دولار في الموسم الأول و140 ألف دولار في الموسم الثاني تتضمن رواتب مساعدية الأربعة ، المدرب العام كيفين جونسون وكابيلو رانجوجا ومحللي الأداء يوشا فالوديا - الذي رحل - وموسى ماتلابا".

ومع رحيل كيفين جونسون المدرب العام ويوشا طلب موسيماني محلل جديل وبالفعل تعاقد الأهلي مع كايل سولومن وتحمل الأهلي راتبه .

وأكد المصدر أنه تم الاتفاق مع موسيماني على تحمل رواتب مساعديه من المبلغ الإجمالي مع تخفيض الشرط الجزائي في حالة رغبة أحد الطرفين في فسخ التعاقد من جانبه إلى 3 أشهر بدلاً من الـ 6 التي أدرجت في ملحق العقد القديم في يناير الماضي في حين سيتحمل الأهلي رواتب الجهاز المعاون المصري.

وأعلن المصدر تجديد عقد مدرب الحراس البلجيكي ميشيل يانكون لمدة عامين أيضاً بالتوازي مع التجديد لموسيماني ومعاونيه على أن يتحمل الأهلي قيمة التعاقد مع مدرب الحراس.

وأنهى المصدر حديثه قائلاً " موسيماني سيحصل على القيمة الجديدة للعقد اعتباراً من شهر مارس الجاري رافضاً أن يكشف عن القيمة المالية الجديدة".

ووفقاً لمصدر سابق لـ "الخليج 365" فإن راتب المدير الفني الذي سيتقاضاه يبلغ 185 ألف دولار بارتفاع قدره 45 ألف دولار عن العقد السابق.