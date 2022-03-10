مران الأهلي.. محاضرة لموسيماني وفحوصات طبية لهاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في الثالثة عصر بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعات دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب نادي كايزر تشيفز، يسبقها محاضرة لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

من جانبه، قال أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن محمد هاني لاعب الفريق سيخضع لتدريبات استشفائية على هامش المران.

وأوضح طبيب الأهلي أن هاني سيجري المزيد من الفحوصات بعدما اشتكى من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.

ويتواجد الأهلي وصنداونز في المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا التي تضم أيضًا كل من المريخ والهلال السودانيين.

جدير بالذكر أن الأهلي يتقاسم المركز الثاني مع المريخ السوداني برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر صنداونز ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، أما الهلال السوداني فيتواجد في المركز الأخير بنقطة واحدة.