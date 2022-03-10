مدرب الأهلي: درسنا صنداونز جيدًا.. ونطمح باللقب الأفريقي الثالث تواليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح سامي قمصان المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه يستعد جيدًا لمباراة صنداونز الجنوب أفريقي، والمقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف قمصان في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الخميس :"المباراة تقام في ظروف صعبة بعد رحلة طيران شاقة عقب مباراة بيراميدز، إلى جانب اختلاف ظروف الطقس بين مصر وجنوب أفريقيا وهو ما يضع مزيدًا من الأعباء على اللاعبين".

وأكد قمصان خلال تصريحاته، على ثقة الجهاز الفني الكبيرة وقدرة اللاعبين على تخطي الصعاب وتقديم عرض طيب والعودة من جنوب أفريقيا بنتيجة إيجابية.

وواصل قمصان حديثه :"التفاصيل الصغيرة دائمًا ما تكون سببًا في الفوز بالبطولات، نعمل على الإعداد البدني والخططي جنبًا إلى جنب مع الإعداد النفسي والتحفيز المستمر، ولدينا طموح كبير في الفوز باللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي".

وأنهى :"مجموعتنا صعبة وكل فريق قام بتعاقدات قوية وهناك فرق قوية من مثل الهلال والمريخ قاما بتغيير الأجهزة الفنية، لكننا عازمون على العمل بجدية من أجل اللقب".

جدير بالذكر أن المجموعة الأولى يحتل من خلالها فريق صنداونز الصدارة برصيد سبع نقاط، ثم الأهلي والمريخ برصيد أربع نقاط، وأخيرًا الهلال برصيد نقطة.