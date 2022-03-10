"محتفلا بالكرسي".. ألابا لجماهير باريس: "لا تجلسوا على مقاعدنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثار النمساوي ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد الإسباني، غضب جماهير فريق باريس سان جيرمان التي كانت حاضرة في ملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة مباراة فريقها ضد الميرنجي بدوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق الباريسي منافسات بطولة دوري الأبطال بعدما خسر أمام ريال مدريد بنتيجة (3-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16.

كان الفريق الباريسي قد حقق الفوز بهدف قاتل لكيليان مبابي في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب الأمراء، وفي مباراة الإياب افتتح اللاعب ذاته أهداف اللقاء، لكن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد قاد فريقه لريمونتادا تاريخية وسجل 3 أهداف "هاتريك" منحت الملكي بطاقة التأهل لمنافسات ربع النهائي.

وأثناء احتفال لاعبو ريال مدريد بالفوز والتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي، قام ألابا بالإمساك بأحد "الكراسي" البلاستيكية المتواجدة في ملعب المباراة متوجها بها إلى الجماهير.

وأوضح ألابا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" سر الاحتفال، بعدما قام بنشر الصورة وعلق عليها "لا تجلسوا على مقاعدنا" في إشارة إلى جماهير باريس سان جيرمان.

المدافع النمساوي انتقل إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادما من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر.

جدير بالذكر أن ريال مدريد حسم بطاقة تأهله إلى ربع النهائي رفقة كل من بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي ويتبقى 4 مقاعد أخرى.