"هددنا بالاستقالة".. مرتضى يكشف مفاجأة من إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلس إدارته بالكامل هدد بالاستقالة، مؤكدًا أن الإدارة ستحصل على حقوقها من الدولة.

وأضاف مرتضى في تصريحات له عبر صفحته على موقع "يوتيوب" صباح الخميس :"أشكر جماهير الزمالك ووقوفهم بجانب النادي، كرامتي من كرامة وكبرياء نادي الزمالك".

وكشف رئيس الزمالك :"مجلس الإدارة بالكامل قالوا لي إنهم سيقدموا استقالة جماعية، لكن سنحصل على حقوقنا لأن الدولة دولة قانون ولا يوجد أحد (خط أحمر وفوق القانون)".

وهاجم مرتضى خلال تصريحاته مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد تصرفات الجماهير عقب مباراة بيراميدز الأخيرة بمسابقة دوري we المصري.

وقال مرتضى :"رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وعبد الله السعيد تعرضوا للسباب من بعض جماهير الأهلي، أين مجلس الإدارة؟ (فين اللي مسمي نفسه الأسطورة)".

وكشف مرتضى :"حاولت ضم شريف إكرامي وتحدثت مع والده إلا أنه أكد بأن نجله أهلاوي، حزين من هذا المجلس".

ووجه مرتضى رسالة لجماهير الزمالك قبل مباراة الوداد البيضاوي المغربي :"لا أريد هاشتاجات (مش بفرح بيها)، أريد هاشتاج واحد فقط كلنا وراء فريق الزمالك يوم الجمعة".

وتابع :"لا أريد رد السباب بالسباب، أطالب جماهير الزمالك بالالتزام، الأهلي مش محمود الخطيب الأهلي تاريخ منذ 1907".

وتحدث مرتضى عن ملف الحضور الجماهيري، قائلاً :"رسالتي لوزير الشباب والرياضة مباراة الأهلي وبيراميدز حضر أكثر من 5000 آلاف مشجع، والزمالك حصل على موافقة بحضور 5000 آلاف مشجع من بينهم تذاكر لفريق الوداد، وبعدها بأسبوع سيحضر 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال، أطالب بحضور 25 ألف متفرج للزمالك لأن جمهورنا ملتزم".

وأنهى مرتضى تصريحاته عن ملف التجديد للاعبين :"بعد مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي بـ48 ساعة سيتم التفاوض مع اللاعبين على التجديد، وأي لاعب يرفض الاستمرار سنقيم له حفل تكريم".

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي، مساء غدٍ الجمعة، ضمن حسابات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة مع كل من الثنائي الأنجولي بترو أتلتيكو وساجرادا، بجانب فريق الوداد البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الرابعة تأتي كالتالي: بترو أتلتيكو (7 نقاط) - الوداد (6 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - ساجرادا (نقطة).