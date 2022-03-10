«بعد بكائه لمنعه من حضور مباراة بيراميدز».. الاهلي يصدر بيانًا رسميًا للتعليق على أزمة المشجع أمح الدولي.. والخطيب يتدخل

الشارقة - اميمة ياسر - كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، بحل مشكلة المشجع الأهلاوي «أمح الدولي»، والذي تم منعه من دخول لقاء الفريق الأحمر أمام بيراميدز ببطولة الدوري الممتاز.

بيان رسمي من الأهلي

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا في وقت مبكر من صباح اليوم أشار فيه إلى أن الخطيب طلب من المدير التنفيذي للأهلي تقديم تصور عاجل لمجلس الإدارة يسمح بحضور عدد من أبناء النادي من ذوي الهمم بالتناوب لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، بعد مخاطبة وموافقة الجهات المعنية.

وكان المشجع الأهلاوي أمح قد نشر مقطع فيديو عقب منعه من حضور مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي، وظهر المشجع المعروف في الفيديو المشار إليه وهو يبكي وذلك بعد فشل محاولاته لحضور اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

حضور معتاد لـ أمح في مباريات الأهلي

وتجدر الإشارة إلى أن أمح يعتاد حضور مباريات الأهلي سواء في بطولة الدوري أو في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يرتبط المشجع المعروف بـ أمح الدولي بعلاقة صداقة بالعديد من لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي.

يذكر أن فريق النادي الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي مساء يوم السبت المقبل في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وغادرت بعثة فريق النادي الأهلي القاهرة مساء أمس الثلاثاء متجهة إلى جنوب إفريقيا، وذلك بعد ساعات قليلة من المباراة التي جمعت الفريق الأحمر مع بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.