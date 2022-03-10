"سلوك عدواني".. حكم لقاء الريال وباريس يدين الخليفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية، كواليس جديدة في أزمة رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على خلفية خسارة فريقه من أمام ريال مدريد بنتيجة (3-1) في إياب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة الإسبانية تحدثت عن قيام كل من ناصر الخليفي وليوناردو المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان بكسر "علم" أحد الحكام المساعدين.

وأضافت الصحيفة، أن الخليفي توجه إلى غرفة خلع الملابس الخاص بالحكم الهولندي داني ماكيلي، حيث طلب رئيس باريس سان جيرمان توضيح صحة الهدف الأول والذي سجله كريم بنزيما والذي يراه الخليفي تسجيل الهدف جاء بعد خطأ من مهاجم ريال مدريد نتيجة تعديه على الحارس جيانلويجي دوناروما.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الحكم استنكر تصرفات ناصر الخليفي وليوناردو بعد المباراة، حيث أظهر الثنائي سلوكًا عدوانيًا داخل غرفة خلع الملابس، كما قام الثنائي بالوقوف أمام باب غرفة خلع الملابس والتعدي على أحد الحكام المساعدين.

وكانت قناة "موفيستار" الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، كشفت عن تعدي ناصر الخليفي على أحد موظفي ريال مدريد والذي قام بتسجيل ما فعله رئيس باريس سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

وودع فريق باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا إثر الخسارة على ملعب "سانتياجو برنابيو" بنتيجة (3-1) في لقاء الإياب، حيث كان لقاء الذهاب شهد فوز النادي الباريسي بهدف دون رد، ليصبح مجموع المباراتين لصالح الفريق الملكي بنتيجة (3-2).