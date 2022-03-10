تعرف على أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الخميس، عددًا من المباريات المهمة وتحديدًا في الملاعب الأوروبية سواء بطولتي الدوري الأوروبي "يوربا ليج" أو الدوري الإنجليزي.

اللقاء المنتظر عندما يحل فريق جالاتا سراي والذي يلعب له المحترف المصري مصطفى محمد ضيفًا على فريق برشلونة في إطار ذهاب دور الـ16 بمسابقة الدوري الأوروبي.

وفي نفس الدور أيضًا يلعب فريق إشبيلية ضد وست هام، في المقابل يواجه أتالانتا ضيفه باير ليفركوزن.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الدوري الأوروبي:

إشبيلية × وست هام.. الموعد 7:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

أتالانتا × باير ليفركوزن.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

برشلونة × جالاتا سراي.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

- دوري المؤتمر الأوروبي:

فيتيسه آرنهم × روما.. الموعد 7:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

ليستر سيتي × رين.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

مارسيليا × بازل.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- كأس مصر:

المقاولون العرب × المصرية للاتصالات.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- الدوري الإنجليزي:

وولفرهامبتون × واتفورد.. الموعد 9:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس الإنجليزية 3.

ساوثامبتون × نيوكاسل.. الموعد 9:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

نورويتش سيتي × تشيلسي.. الموعد 9:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 1.

ليدز يونايتد × أستون فيلا.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس كونكت.

- الدوري السعودي:

التعاون × الفيصلي.. الموعد 5:50 مساءً.. القنوات الناقلة SSC1 HD.