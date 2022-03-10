تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قمة جديدة تجمع بين قطبي الرياضة المصرية، الأهلي والزمالك، في كرة اليد، في نهائي دوري المحترفين.



وكان الأهلي والزمالك تعادلا في المباراة التي جمعتهما قبل أسبوعين، والتي ضمنت للأخير الاستمرار في صدارة الترتيب.

وتقام مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي على صالة حسن مصطفى في الخامسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري قبل انطلاق الدورة المجمعة الأولى برصيد نقطتين بينما يحل الأهلي ثانيا برصيد 1.5 نقطة.

وستكون المباراة مذاعة بشكل حصري، على قناة أون تايم سبورتس، بشكل مجاني.

وتقام المرحلة النهائية في دوري محترفين اليد في الدورة المجمعة بمشاركة ٤ فرق وهم الزمالك والأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش.