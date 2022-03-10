مانشستر سيتي يحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال

المنامة - ياسر ابراهيم - صعد فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تعادله مع ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بدون أهداف في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة.

واستفاد الفريق الإنكليزي من فوزه الكبير خارج ملعبه بخمسة أهداف دون رد في مواجهة الذهاب.



ورغم فشله في الوصول إلى الشباك للمرة الأولى منذ الخسارة في الدوري المحلي على أرضه أمام كريستال بالاس صفر-2 في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ سيتي ربع النهائي بفضل فوزه الكاسح ذهاباً خارج الديار بخماسية نظيفة ما سمح لمدربه الإسباني جوزيب غوارديولا بإراحة بعض نجومه في لقاء الإياب.



وبجلوس النجم البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني رودري والجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء، بدأ غوارديولا اللقاء بإشراك البرازيلي غابريال جيزوس أساسياً في المقدمة على غرار رحيم ستيرلينغ وفيل فودن.



وبرز في الدفاع الاعتماد على ابن الـ19 ربيعاً كونراد إيغان-رايلي الذي كان يخوض مشاركته الثانية مع الكبار بعد لقاء الدور الثالث لكأس الرابطة ضد وايكومب واندررز (6-1) في أيلول/سبتمبر الماضي.



وكما كان متوقعاً، فرض سيتي أفضليته التامة وهدد مرمى ضيفه منذ البداية لكن من دون نجاعة ليبقى التعادل السلبي سيّد الموقف طيلة الشوط الأول، ثم بدأ غوارديولا الثاني بإشراك محرز بدلاً من البرتغالي برناردو سيلفا واليافع الآخر جيمس ماكاتي (19 عاماً) بدلاً من فودن.



وكان تأثير محرز سريعاً جداً، إذ أهدى جيزوس هدف التقدم في الدقيقة 48 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على الأخير بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "VAR".



ورغم استمرار الأفضلية التامة والمحاولات، عجز سيتي عن الوصول إلى شباك الحارس الإسباني أنتونيو أدان، وكاد أن يدفع الثمن في أكثر من مناسبة عبر الهجمات المرتدة وأخطرها لباولينيو في الدقيقة 76 لكن الحارس البديل سكوت كارسون الذي دخل بدلاً من البرازيلي إيدرسون قبلها بدقائق معدودة بهدف إراحة الأخير، تألق وأنقذ الموقف.



وحاول سبورتينغ أن يعود من "استاد الاتحاد" بفوز معنوي، فضغط في الدقائق الأخيرة لكن من دون جدوى.





(بي إن سبورت)