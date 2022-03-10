عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غضب وصراخ وتهديد بالقتل.. الخليفي يشيع الفوضي بعد وداع دوري الأبطال

الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365

أثار ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حالة من الفوضى بملعب ريال مدريد الإسباني، عقب خسارة المباراة التي جمعت الفريقين.



وخسر باريس سان جيرمان (1-3) أمام مضيفه ريال مدريد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة بعد فوزه ذهابا بهدف نظيف.

وذكرت شبكة "موفيستار" التلفزيونية الإسبانية أن الخليفي نزل مسرعا من مقصورة كبار الزوار بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد إلى غرفة الملابس وهو يصرخ، باحثا عن الحكم الهولندي داني ماكيلي الذي أدار اللقاء.

وأخطأ رجل الأعمال القطري أثناء البحث عن الحكم، ودخل مكتب كارلوس ميخيا دابيلا، أحد المسؤولين في نادي ريال مدريد.

وأوضحت المنصة التلفزيونية أن بعض الحاضرين اضطروا إلى طلب النجدة لحماية بعض الأشخاص الذين كانوا هناك نتيجة لهذا الوضع.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أحد موظفي ريال مدريد قام بتسجيل ما حدث بالصوت والصورة، مؤكدة أن الخليفي اتجه نحوه ليهاجمه وهو يصرخ: "سأقتلك"، قبل أن يتمكن الأمن من الإمساك به.

وحاول ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، تهدئة الموقف، خاصة بعدما أطلق الخليفي سيلا من الألفاظ النابية.

كذلك تحدث ليوناردو مع الموظف الذي قام بتصوير ما حدث لإقناعه بمسح مقطع الفيديو، غير أنه لم ينجح في تلك المهمة.

فيما أشارت إذاعة "كادينا كوبي" إلى أن الخليفي قام بكسر إحدى رايات الحكام المساعدين، وهو ما ذكره الحكم في تقرير المباراة.

وأوضحت الإذاعة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب من ريال مدريد التسجيلات التي تثبت تورط الخليفي في تلك الأعمال من أجل التحقيق فيها.