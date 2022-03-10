الامارات | شباب الأهلي يتصدر بطولة «مجلس دبي» لأكاديميات الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتصدر بطولة «مجلس دبي» لأكاديميات الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة التاسعة من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، تصدر شباب الأهلي (أ) الترتيب العام لمسابقة دون 12 عاماً، بـ22 نقطة. وفي فئة تحت 18 سنة احتفظ لاليغا أكاديمي وايت بالصدارة بـ18 نقطة.

وفي فئة تحت 16 سنة يتصدر فريق فوكسس بـ22 نقطة، وسوكر إيتاليان ستايل لفئة تحت 10 سنوات بـ21 نقطة.

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