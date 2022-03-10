عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365

صعد فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا، بعد تخطيهم لعقبتي باريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة مساء الأربعاء، لينضما إلى ليفربول وبايرن ميونخ.



وحجز فريقي ليفربول وبايرن ميونخ أول مقعدين في دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز ليفربول بمجموع مباراتيه أمام إنتر ميلان الإيطالي 2/1، وبايرن ميونخ 7/1 على سالزبورج النمساوي.

وسطع النجم الفرنسي كريم بنزيما على ملعب (سانتياجو برنابيو) وقاد فريقه ريال مدريد الإسباني باقتدار للتأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونجح بنزيما في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقلب تأخر الفريق الملكي صفر – 1 أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى انتصار مثير 3 – 1، مساء الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وحجز مانشستر سيتي موقعه في دور الثمانية للبطولة للموسم الخامس على التوالي بعدما اجتاز عقبة سبورتنج لشبونة بالفوز 5 – صفر في مجموع المباراتين.

وعلى استاد "الاتحاد" في مانشستر ، تأثر أداء الفريقين بنتيجة مباراة الذهاب حيث قدم مانشستر سيتي، الذي أجرى عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية، الأداء الكافي فقط لاجتياز هذه المباراة دون أي خسائر علما بأنه كان الأفضل في معظم فترات اللقاء خاصة في الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل التكتل والتنظيم الدفاعي من الفريق البرتغالي وافتقاد محاولات مانشستر للحدة المطلوبة.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني؛ حيث ظل مانشستر سيتي هو الأفضل رغم تحسن أداء الضيوف لكن دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك.

وفيما يلي الأندية المتأهلة لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا حتى الآن:

• بايرن ميونخ

• ليفربول

• ريال مدريد

• مانشستر سيتي

ويتبقى 4 فرق من أصل 8 سيتم حسم هويتهم الأسبوع المقبل من خلال المباريات التالية:

• تشيلسي – ليل

• فياريال – يوفنتوس

• بنفيكا – أياكس

• أتلتيكو مدريد – مانشستر يونايتد