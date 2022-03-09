مباشر.. ريال مدريد 0-1 باريس سان جيرمان.. استراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء".

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ناتشو، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل باريس سان جيرمان: جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديس، دانيلو بيريرا، ماركو فيراتي، لياندرو باريديس، ليونيل ميسي، نيمار، كيليان مبابي.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة، بعدما انطلق كيليان مبابي بسرعته من الجبهة اليسرى، وراوغ ميليتاو مدافع ريال مدريد، وسدد كرة قوية ولكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة.

وواصل باريس سان جيرمان خطورته على مرمى ريال مدريد، بعد أن وصلت كرة إلى مبابي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كورتوا يواصل التألق ويتصدى للكرة.

وواصل كورتوا تألقه بعدما تصدى لتسديدة من نيمار الذي استلم تمريرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية، ولكن الحارس البلجيكي يتصدى لها.

وأهدر كريم بنزيما فرصة هدف محقق لريال مدريد، بعد أن سدد كرة مقوصة من خارج منطقة الجزاء، ولكن دوناروما حارس باريس سان جيرمان يتصدى لها ببراعة ويحولها لركلة ركنية.

وأنقذ ناتشو مرمى فريقه بعدما لُعبت تمريرة من نيمار إلى ميسي داخل منطقة الجزاء، وسدد الأرجنتيني كرة إلى مرمى كورتوا الذي تقدم للتصدي للكرة ولكن المدافع الإسباني شتت الكرة خارج منطقة جزاء فريقه.

وألغى حكم المباراة هدفاً لباريس سان جيرمان بداعي التسلل على نونو مينديز الذي انطلق من الجبهة اليسرى، ومرر تمريرة رائعة لمبابي الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك كورتوا.

وتألق دوناروما حارس باريس سان جيرمان، بعدما تصدى لكرة رأسية من بنزيما الذي حول الكرة برأسه بعد عرضية رائعة من فالفيردي من الجبهة اليمنى.

وأهدر كريم بنزيما فرصة هدف محقق لريال مدريد، بعد أن حول كرة عرضية من توني كروس، برأسية قوية ولكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى باريس سان جيرمان.

واستطاع كيليان مبابي أن يسجل الهدف الأول في المباراة، بعد أن استغل لاعبو باريس سان جيرمان خطأ داني كارفاخال، ليمرر نيمار كرة طولية إلى مبابي الذي انطلق بالكرة، وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك كورتوا حارس ريال مدريد.