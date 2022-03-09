"مبابي أساسياً وبنزيما يقود الهجوم".. تعرف على تشكيل قمة ريال مدريد وسان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء".

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ناتشو.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: دانيلو بيريرا، ماركو فيراتي، لياندرو باريديس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار، كيليان مبابي.