ماذا قدم 9 محترفين في الملاعب الأوروبية قبل الانضمام لمنتخب مصر؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، استدعاء تسعة محترفين من أجل خوض مباراتي السنغال في إطار تصفيات كأس العالم والمؤهلة لمونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى في القاهرة وتحديدًا على ملعب "استاد القاهرة" يوم 25 مارس الجاري، في المقابل ستقام مباراة الإياب في السنغال يوم 29 من الشهر الجاري.

وجاءت اختيارات كيروش لـ9 محترفين كالتالي: محمد صلاح (ليفربول)، كريم حافظ (مالاتيا سبور)، محمد النني (آرسنال)، مصطفى فتحي (التعاون)، مصطفى محمد (جالاتا سراي)، أحمد حسن "كوكا" (قونيا سبور)، أحمد ياسر ريان (ألاتاي سبور)، عمر مرموش (شتوتجارت)، محمود حسن "تريزيجيه" (إسطنبول باشاك شهير).

ولكن ماذا قدم الـ9 محترفين في الملاعب الأوروبية قبل الإنضمام لمنتخب مصر؟

محمد صلاح

يعتبر الملك المصري، المحترف الأكثر نجاحا في الملاعب الأوروبية منذ أعوام، كما أنه يحظى بموسم رائع مع ناديه ليفربول الإنجليزي الممتاز.

وينافس محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي، على 3 ألقاب وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح صلاح في حسم أول ألقابه خلال هذا الموسم مع الريدز، بعد أن حقق لقب كأس كاراباو بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

وخاض صلاح هذا الموسم مع ليفربول، إجمالي 34 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالهم 27 هدفاً وصنع 10 آخرين.

كما أن صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 19 هدفاً.

مصطفى محمد

يحظى النجم مصطفى محمد بموسم جيد مع فريقه جالاتا سراي التركي، على الرغم من احتلال فريقه المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري التركي.

وخاض مصطفى محمد إجمالي 33 مباراة في جميع المسابقات مع فريق جالاتا سراي هذا الموسم، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

وينتظر النجم المصري، مهمة صعبة في بطولة الدوري الأوروبي، عندما يلتقي جالاتا سراي بنظيره برشلونة في دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

محمد النني

لا يعتبر الموسم الحالي هو الأفضل لمحمد النني لاعب خط وسط فريق أرسنال، حيث لا يشارك نجم منتخب مصر بصورة منتظمة مع فريق الجانرز.

ولم يلعب النني سوى 10 مباريات مع أرسنال خلال الموسم الحالي في بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس كاراباو، صنع خلالهم هدف وحيد فقط.

ويقترب النني من الرحيل عن صفوف نادي أرسنال بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

محمود حسن "تريزيجيه"

لم يشارك تريزيجيه في العديد من المباريات خلال هذا الموسم، بسبب غيابه للإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقطع في الرباط الصليبي.

وعند عودته من الإصابة شارك في مباراة وحيدة فقط مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، وانضم بعدها لمنتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وعقب انتهاء مهمته الدولية مع منتخب الفراعنة، انتقل تريزيجيه إلى فريق إسطنبول باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة.

ولعب تريزيجيه 4 مباريات مع الفريق التركي، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع آخر.

عمر مرموش

يعتبر عمر مرموش من الأسماء الجديدة التي حجزت مكانها في تشكيل منتخب مصر منذ تعيين البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب منتخب الفراعنة.

وانتقل مرموش إلى صفوف شتوتجارت الألماني مطلع هذا الموسم على سبيل الإعارة قادما من فريق فولفسبورج الألماني.

وخاض مرموش 15 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، منها 3 مباريات بقميص فريق فولفسبورج، ولكنه لم يسجل في أي مباراة منهم.

واستطاع مرموش إحراز هدفين وصناعة 3 آخرين خلال 12 مباراة أخرى مع فريق شتوتجارت خلال الموسم الحالي.

أحمد حسن "كوكا"

يخوض كوكا هذا الموسم تجربة جديدة في الدوري التركي، بعد أن انتقل على سبيل الإعارة لفريق قونيا سبور قادماً من فريق أولمبياكوس اليوناني.

ولم يلعب كوكا سوى 5 مباريات مع فريق أولمبياكوس اليوناني، في الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ولكنه لم يسجل.

وبدأ كوكا سجله التهديفي منذ انتقاله إلى الفريق التركي، حيث شارك في 24 مباراة بالدوري التركي وكأس تركيا، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

أحمد ياسر ريان

بدأ النجم الشاب أحمد ياسر ريان تجربته الاحترافية الأولى مطلع هذا الموسم، عندما قرر النادي الأهلي إعارته لفريق ألتاي سبور التركي.

وشارك ريان في إجمالي 22 مباراة في تجربته الاحترافية الأولى حتى الآن مع الفريق التركي في بطولتي الدوري التركي وكأس تركيا، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع آخر.

مصطفى فتحي

انتقل مصطفى فتحي أحد أبرز الأسماء التي اعتمد عليها كيروش في كأس العرب، إلى فريق التعاون السعودي خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي الزمالك.

واستطاع أن يترك مصطفى فتحي بصمته في الملاعب السعودية منذ انتقاله، حيث لعب 6 مباريات مع الفريق السعودي في بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالهم 4 أهداف.

كريم حافظ

كان أخر ظهور للظهير الأيسر كريم حافظ مع منتخب مصر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، حيث شارك مع المنتخب الوطني أمام منتخب النيجر في المباراة الأخيرة بالتصفيات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعاد كريم حافظ مرة أخرى للإنضمام لمعسكر منتخب الفراعنة، بعد أن شارك مع فريق مالاتيا سبور التركي في 25 مباراة بالدوري والكأس، لم يسجل أو يصنع في أي مباراة.