كرة يد.. الزمالك والأهلي يفوزان في دوري المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

افتتح الزمالك والأهلي مشوارهم في الجولة الثالثة والحاسمة لتحديد بطل دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على طلائع الجيش وسبورتنج.

فاز فريق الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 34-29، ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة الثالثة بدوري المحترفين لكرة اليد، والمقامة على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 اكتوبر.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 18-17.

وعلى جانب أخر، فاز الأهلي على سبورتنج بعد مباراة مثيرة بينهما بنتيجة 28-26، ضمن مباريات الجولة الأولى والمقامة أيضا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 15-11.

وبعد نتائج هذه الجولة، يتصدر الزمالك المرحلة الثالثة برصيد 5 نقاط، ويأتي خلفه الأهلي برصيد 4 نقاط ونصف، وسبورتنج برصيد نقطتين، وطلائع الجيش برصيد نقطة ونصف.

وتنص لوائح المسابقة على حصول الفائز على ثلاث نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة، وفي حالة التعادل يحصل كلا الفريقين على نقطتين.

ويدخل الزمالك المرحلة الثالثة والأخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي برصيد نقطتين اعتباري، والأهلي برصيد نقطة ونصف وسبورتنج الثالث برصيد نقطة، وطلائع الجيش برصيد نصف نقطة.

تقام مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة للمنافسة على اللقب، غدا حيث يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الساعة 3.30 عصرا، بينما يلتقي سبورتنج مع الزمالك في الساعة السادسة مساء.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

تقام منافسات الدورة المجمعة الثانية في أيام 29و30و31 مارس.