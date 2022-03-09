اخبار الرياضه

"آخر لقاء كان في منزله".. بايونيرز يعلن وفاة لاعبه.. وباولو يحكي لمصراوي ذكرياتهما

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن نادي بايونيرز، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، مساء اليوم الأربعاء، وفاة لاعبه أحمد فتحي الذي ينشط في خط الدفاع.

وقال حسام باولو، لاعب بايونيرز، في تصريحات خاصة ليلاكورة، اليوم:"هو مثال طيب للاعبين وهاديء والجميع يحبه يحب هو الجميع، كما كان مُصابًا وخضع لعملية غضروف الركبة وكان يستعد للعودة".

وتابع لاعب بايونيرز:"عرفت أنه توفى في منزله إثر سقوطه ونستعد لدفنه مساء اليوم وسنؤجل مباراة الغد أمام دكرنس".

وأتم باولو تصريحاته بقوله:"فتحي صديق الجميع وآخر ماجمعه مع زملائه (عزومة غدا) أقامها في منزله لزملائه منذ أيام قليلة وتجمعني معه ذكريات طيبة حيث كنا نقيم معًا في شقة واحدة استأجرها لنا النادي، رحم الله عليه.. جميعنا في صدمة".

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا