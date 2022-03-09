الامارات | مدرب تشلسي: فخور بأدائنا ونتائجنا رغم "عدم الاستقرار" بالنادي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشلسي: فخور بأدائنا ونتائجنا رغم "عدم الاستقرار" بالنادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب تشلسي، توماس توخيل إن البيع الوشيك للنادي ترك الفريق وسط سحابة من عدم الاستقرار، لكن التشكيلة عازمة على عدم التأثر بذلك داخل الملعب. وأعلن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي عن عرض النادي للبيع الأسبوع الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وسط ضغوط دولية على رجل الأعمال بسبب علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم نفي أبراموفيتش هذه الصلات. وحقق تشيلسي، صاحب المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز، سلسلة من ثلاثة انتصارات قبل زيارة نوريتش سيتي متذيل الترتيب غدا.

وأبلغ توخيل الصحفيين "الوضوح أفضل دائما من الغموض لكننا حققنا نتائج جيدة وبأداء مقنع في فترة عدم استقرار بالنادي وهذا يشعرنا بالفخر".

وأضاف "من الصعب التعامل بشكل طبيعي لذا يجب منح تقدير كبير للنادي وكل الأفراد بملعب التدريب". وغاب المهاجم روميلو لوكاكو، أغلى لاعب في تاريخ النادي، عن آخر مباراة بالدوري وقال المدرب الألماني إنه "ليس سهلا" على اللاعب البلجيكي أن يشاهد مباراة من خارج الملعب.

وتابع "إنه عنصر مهم بالفريق وأحيانا لا يشعر لاعبون بالرضا بسبب اختيارات التشكيلة الأساسية وتوجد فرصة دائما للوكاكو لأن كاي (هافرتس) يمكنه اللعب في مراكز متنوعة بالهجوم. "لا يحب (لوكاكو) هذا الوضع بالتأكيد لكنه يتعامل بطريقة احترافية وأسعى لدعمه".

وينتهي عقد المدافع أندرياس كريستنسن في نهاية الموسم وأقر توخيل بأنه اقتنع بمغادرة لاعب الدنمرك في الصيف بعد رفض تجديد عقده. وواصل "لسنا سعداء بذلك وكنا نعتقد أن الأفضل له البقاء لكنه لم يجدد عقده حتى الآن لذا نضع في الاعتبار إمكانية رحيله".

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