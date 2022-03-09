ناجلسمان يتمنى تجديد عقدي ليفاندوفسكي ومولر مع البايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جوليان ناجلسمان أمله في تجديد عقدي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر اللذين من المفترض أن ينتهيا العام المقبل.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف وأضاف توماس مولر ثنائية خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على ريد بول سالزبورج النمساوي 7 / 1 أمس الأول في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ليستعرض اللاعبان مجددا قيمتهما في الفريق البافاري، وقد أبدى ناجلسمان أمله في أن يستمر هذا لفترة أطول.

وقضى مولر (32 عاما) كامل مسيرته الاحترافية مع بايرن بينما انضم ليفاندوفسكي (33 عاما) إلى الفريق عام 2014 قادما من بوروسيا دورتموند وقد حقق عدة أرقام قياسية عبر أهدافه خلال هذه الفترة.

وسجل ليفاندوفسكي، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، ثلاثية خلال أول 23 دقيقة من مباراة أمس لتكون أسرع ثلاثية في تاريخ دوري الأبطال وقد تجاوز الأربعين هدفا في كل المسابقات للموسم السابع، حيث رفع رصيده في الموسم الحالي إلى 42 هدفا.

وقال ناجلسمان عقب المباراة «لا دهشة في أن أرغب في الاحتفاظ بهما في الفريق لفترة طويلة».

وأضاف «هما يتمتعان بمستويات جيدة، وإحصاءاتهما مذهلة. كذلك تربطني بهما علاقة جيدة وهما يناسبان أفكاري».

وتابع «أتمنى الاستمرار معهما. وأتمنى أن يفكرا بالطريقة نفسها».

ولم يرغب مولر في التحدث بشأن الأمور التعاقدية، قائلا «لا أعرف ما يحدث مع الآخرين. ولن أقول ما يحدث معي».