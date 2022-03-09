شكرا لقرائتكم خبر ثلاثي الفتح يهدد دفاعات أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي مساء اليوم وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء فريق الفتح صاحب الأرض والجمهور (28 نقطة) بضيفه فريق أبها (31 نقطة) ضمن مباريات الجولة الـ24 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة يهدف من خلالها الفريقان لتأمين مركزيهما بسلم ترتيب دوري المحترفين بمناطق الدفء والهرب من الدخول في حسبة فرق صراع الهبوط .

وسيعمد اليوناني جورجوس دونيس مدرب الفتح لاستغلال مواطن القوة في فريقه المتمثلة في البيروفي كريستسان كويفا والجزائري سفيان بن دبكة والبرازيلي بيتروس، فيما سيدفع بأيمن خليف على الطرف الأيمن لتعويض غياب المغربي مراد باتنا الموقف بداعي البطاقة الحمراء في لقاء التعاون بالجولة الماضية.

على الطرف الآخر يدخل فريق أبها لقاء اليوم منتشيا عقب إعلان افتتاح منشأته الجديدة، طامعا في تأكيد ابتعاده عن مراكز خطر الهبوط عقب الفوز المهم أمام الطائي، بقيادة مدربه السلوفاكي مارتن سيفيلا والذي يرتكز على قوة محوري الارتكاز رياض شراحيلي وعبدالرحمن البركة، ومن أمامهم صانعا ألعاب الفريق ماتيتش أوروش وصالح العمري اللذان يققان خلف المهاجم الجزائري طيب مزياني في خط المقدمة.