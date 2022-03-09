ثلاثي الفتح يهدد دفاعات أبها

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وسيعمد اليوناني جورجوس دونيس مدرب الفتح لاستغلال مواطن القوة في فريقه المتمثلة في البيروفي كريستسان كويفا والجزائري سفيان بن دبكة والبرازيلي بيتروس، فيما سيدفع بأيمن خليف على الطرف الأيمن لتعويض غياب المغربي مراد باتنا الموقف بداعي البطاقة الحمراء في لقاء التعاون بالجولة الماضية.
على الطرف الآخر يدخل فريق أبها لقاء اليوم منتشيا عقب إعلان افتتاح منشأته الجديدة، طامعا في تأكيد ابتعاده عن مراكز خطر الهبوط عقب الفوز المهم أمام الطائي، بقيادة مدربه السلوفاكي مارتن سيفيلا والذي يرتكز على قوة محوري الارتكاز رياض شراحيلي وعبدالرحمن البركة، ومن أمامهم صانعا ألعاب الفريق ماتيتش أوروش وصالح العمري اللذان يققان خلف المهاجم الجزائري طيب مزياني في خط المقدمة.
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