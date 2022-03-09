الأهلي المصري يحسم مصير موسيماني

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وجاء في بيان للنادي الأهلي «انطلاقا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي».
وتولى موسيماني قيادة الأهلي في 30 سبتمبر 2020، خلفا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق.
وحقق المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلي 5 ألقاب وهي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر الأفريقي أيضا وفاز ببطولة كأس مصر مرة وحيدة.
وقاد موسيماني الفريق المصري للحصول على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية مرتين في العام الماضي ليكرر الإنجاز في نسخة العام الحالي.
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